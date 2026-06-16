На Хованском кладбище в Москве почтили память погибшего на СВО журналиста Цицаги

На Хованском кладбище Москвы прошла панихида по военному корреспонденту NEWS.ru Никите Цицаги. Исполнилось ровно два года с момента его трагической гибели в зоне спецоперации.

Журналист погиб при атаке украинского беспилотника, когда направлялся к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском Волновахского района ДНР. Он вёз репортаж о жизни монахов и мирных граждан в прифронтовой полосе.

Игумен Лука, проводивший заупокойную службу, подчеркнул, что корреспондент, будучи сугубо гражданским и неравнодушным человеком, сумел разглядеть за горем и несправедливостью иную картину — людей, способных в страшных условиях сохранять любовь.

«И эти монахи, и мирные граждане, сирые и убогие, которые к ним прилепились, и кошки, и собаки вокруг обители — он это увидел, соприкоснулся, и ему захотелось об этом рассказать», — отметил он.

Цицаги работал в зоне боевых действий с 2022 года. За это время он подготовил репортажи о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, а также об атаках ВСУ на Донецк, Белгород и Москву. На момент гибели ему было всего 29 лет. Друзья и близкие вспоминают его как доброго, жизнерадостного и отзывчивого человека, пропускавшего через себя каждую историю, над которой трудился.

А в прошлом году на столичной Аллее доблести и славы журналистов в память о Никите Цицаги высадили кедр. Церемония прошла в рамках инициативы «Сад памяти» при содействии Союза журналистов России и программы «Кедры Великой Победы». Акцию проводят второй год кряду: 17 мая на аллее появились пятьдесят алтайских кедров, а к мемориальному камню участники возложили траурный венок.