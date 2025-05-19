В Москве в честь погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги высадили кедр
Церемония прощания с военным корреспондентом Никитой Цицаги. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
В Москве на Аллее доблести и славы журналистов состоялась посадка кедра в честь памяти Никиты Цицаги, корреспондента NEWS.ru, трагически погибшего почти год назад во время обстрела украинским беспилотником.
Посадка кедра. Фото © NEWS.ru / Алексей Белкин
Мероприятие было организовано в рамках глобальной инициативы «Сад памяти» при поддержке Союза журналистов России и патриотической программы «Кедры Великой Победы». Эта акция проводится уже второй год подряд. 17 мая на аллее высадили 50 кедров, привезённых с Алтая, а к мемориальному камню участники церемонии возложили памятный венок.
Имя Никиты Цицаги также увековечили на мемориальной галерее, посвящённой советским и российским журналистам, погибшим при выполнении профессиональных обязанностей. Этот мемориал расположен в московском парке имени Артёма Боровика.
Напомним, что 15 июня 2024 года стало известно о гибели корреспондента Никиты Цицаги. Он сотрудничал со многими российскими СМИ, а также подготовил многочисленные репортажи из зон боевых конфликтов. Прощание с военным корреспондентом прошло 22 июня. В МИД России расценили убийство Цицаги как ещё одно преступление Киева.