В Москве в честь погибшего в зоне СВО корреспондента Никиты Цицаги высадили кедр

В Москве на Аллее доблести и славы журналистов состоялась посадка кедра в честь памяти Никиты Цицаги, корреспондента NEWS.ru, трагически погибшего почти год назад во время обстрела украинским беспилотником.

Посадка кедра. Фото © NEWS.ru / Алексей Белкин

Мероприятие было организовано в рамках глобальной инициативы «Сад памяти» при поддержке Союза журналистов России и патриотической программы «Кедры Великой Победы». Эта акция проводится уже второй год подряд. 17 мая на аллее высадили 50 кедров, привезённых с Алтая, а к мемориальному камню участники церемонии возложили памятный венок.

Имя Никиты Цицаги также увековечили на мемориальной галерее, посвящённой советским и российским журналистам, погибшим при выполнении профессиональных обязанностей. Этот мемориал расположен в московском парке имени Артёма Боровика.