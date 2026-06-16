Обвиняемого по трём статьям экс-депутата Бальбека выпустили из СИЗО

Напомним, Бальбека, объявленного в федеральный розыск, задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяют три статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят ещё три человека. Сам экс-депутат ранее заявлял, что не признаёт вину в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.