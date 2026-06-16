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16 июня, 14:27

Обвиняемого по трём статьям экс-депутата Бальбека выпустили из СИЗО

Руслан Бальбек. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Руслан Бальбек. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Бывший депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек освобождён из СИЗО. Ему назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По информации источников «Mash на волне», Бальбек не покидал Крым и находится в Симферополе вместе с семьёй.

Экс-депутат Бальбек попросился из СИЗО домой, сославшись на изжогу
Экс-депутат Бальбек попросился из СИЗО домой, сославшись на изжогу

Напомним, Бальбека, объявленного в федеральный розыск, задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Ему вменяют три статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Вместе с ним по делу проходят ещё три человека. Сам экс-депутат ранее заявлял, что не признаёт вину в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.

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Наталья Демьянова
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