Франция решила, что российские «мангалы» на танках всё-таки не такая уж смешная идея и скопировала вооружение для защиты танков от дронов. Как пишет Defense News, французская армия показала модернизированный Leclerc XLR с металлической клеткой на крыше башни.

Танк представили 14 июня на выставке Eurosatory под Парижем. Издание напоминает, что в первые месяцы конфликта на Украине подобные конструкции на российской бронетехнике называли cope cages и превращали в мемы. Но беспилотники быстро объяснили всем, что шутки шутками, а сверху прилетает вполне реально.

Теперь защитные клетки использует и французская армия. По данным Defense News, прототип такой надстройки разработала техническая секция французских сухопутных войск STAT, а производством занялась KNDS France. Первые комплекты уже начали передавать танковым частям. Военные во Франции признают: угроза ударов сверху стала одной из главных проблем для бронетехники.

Leclerc останется основным танком Франции ещё несколько лет, но его уже готовят к новой реальности. В Париже говорят о будущих машинах как о части сетевой системы с дронами, роботами и искусственным интеллектом. А пока ИИ ещё не доехал, приходится начинать с проверенной железной клетки.

Ранее Народный фронт показывал Life.ru, как на передовой создают российские танки-«мангалы». В зоне СВО бронетехнику дорабатывают прямо в войсках: сварщики устанавливают на машины защитные конструкции, которые бойцы называют «мангалами» или «ёжиками». Конструкция выглядит просто: решётка из металлических прутьев крепится на корпус и башню танка. Но задача у неё вполне серьёзная — стать физическим барьером для FPV-дронов и повысить шансы экипажа и машины на выживание.