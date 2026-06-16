Столичная гонщица Мара Багдасарян снова идёт под суд

Легендарная участница московских уличных гонок Мара Багдасарян снова окажется в суде — на этот раз из-за задолженности перед налоговой. Как пишет RG.ru со ссылкой на материалы дела, сумма числится за стритрейсершей перед УФНС по Кировской области.

Разбирательство по этому вопросу запланировано на июль. Другие подробности пока не приводятся.

Багдасарян стала широко известна после скандальных гонок на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen в столице. Позже она не раз попадала в поле зрения полиции за другие нарушения ПДД, и в итоге суд пожизненно лишил её водительских прав. Тогда стритрейсерша заявила подписчикам, что планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину. По её мнению, против неё организован заговор.

Ранее сообщалось, что Мара Багдасарян накопила налоговый долг в полтора миллиона рублей. К этому прибавились и мелкие, но тоже неоплаченные штрафы: 2072 рубля за проезд по платной трассе на её Mercedes. Журналистам гонщица отвечать не стала — трубку повесила, едва услышав о звонке. Тем временем дела у семейного бизнеса тоже идут неважно. Фирма отца Мары, торгующая мясом, в прошлом году ушла в минус на 50,1 миллиона рублей.