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16 июня, 14:41

В Госдуме раскрыли, кто получит прибавку к пенсии с 1 августа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Работавшие в 2025 году пенсионеры получат прибавку к выплатам с 1 августа. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

В комментарии «Ленте.ру» она пояснила, что индексация составит до трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов. Конкретный размер повышения будет зависеть от заработной платы и суммы отчислений, произведённых за прошлый год.

Следующая волна индексации намечена на 1 октября. Она затронет денежное довольствие сотрудников силового блока и военнослужащих, вслед за чем автоматически пересчитают пенсии бывших представителей силовых структур. В натуральном выражении выплаты этой категории вырастут примерно на четыре процента, уточнила парламентарий.

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Ранее эксперт напомнила, что в июле на повышенные выплаты могут рассчитывать сразу несколько категорий пенсионеров. Фиксированная часть пенсии удвоится до 19 169,38 рублей у тех, кто в июне отметил 80-летний юбилей или был впервые признан инвалидом I группы. Кроме того, прибавка ждёт граждан, оформивших содержание иждивенцев.

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Юрий Лысенко
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