«Отличные болельщики»: Мбаппе включил арену Екатеринбурга в список лучших стадионов

Килиан Мбаппе включил екатеринбургский стадион в тройку самых громких арен в своей карьере. Таким мнением французский нападающий поделился в видео у блогера Фина Агостинелли.

Второе место, по словам футболиста, он отдал матчу группового этапа чемпионата мира 2018 года против сборной Перу. Та встреча прошла в Екатеринбурге при 32 789 зрителях и завершилась победой французов со счётом 1:0. Единственный гол забил сам Мбаппе.

«На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу», — сказал он.

Третью строчку в списке занял «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле, где «Пари Сен-Жермен» встречался с местным клубом в Лиге чемпионов. А самой громкой ареной мира Мбаппе считает «Сантьяго Бернабеу» — это домашний стадион мадридского «Реала», за который он сейчас выступает.

Ранее сообщалось, что часть фанатов мадридского «Реала» потребовала от руководства клуба расстаться с Килианом Мбаппе. Болельщики испанского гранда выразили недовольство игрой французского нападающего и запустили сбор подписей. За первый час к петиции присоединились больше 70 тысяч человек, а чуть позже количество подписавших превысило 142 тысячи.