Под Новгородом подняли около полутонны деталей МиГ-3, разбившегося в годы ВОВ

Под Великим Новгородом поисковики обнаружили фрагменты советского истребителя МиГ-3, который потерпел крушение в годы Великой Отечественной войны. Об этом участники отрядов «Скиф» и «Сокол» сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

Поисковики нашли советский истребитель МиГ-3 под Новгородом. Видео © VK /«Скиф» — «Сокол» Поисковые отряды.

В ходе полномасштабных раскопок из глубокой воронки извлекли около полутонны металлических деталей. Среди найденных элементов — двигатель и бронированная спинка пилотского кресла. Поисковики отметили, что это был не просто разведывательный выезд, а полноценная работа команды.

Останков лётчика ни в кабине, ни рядом с самолётом обнаружить не удалось. Однако поисковики сообщили, что история не окончена: есть несколько противоречивых данных и легенд местных жителей. Изначально о находке сообщил краевед Анатолий Григорьев. В дальнейшем исследователи планируют изучить архивы, чтобы найти данные об истребителе и восстановить судьбу его экипажа.

Ранее сообщалось, что на территории военно-морской авиабазы Нордхольц в Нижней Саксонии обнаружили самоходную артиллерийскую установку StuG III времён Второй мировой войны. Машина весом 29 тонн сохранилась практически полностью. По оценкам специалистов, она пролежала в песке около 80 лет. Несмотря на столь долгий срок, детали ходовой части выглядят почти как новые, а на корпусе сохранились фрагменты оригинальной камуфляжной окраски.