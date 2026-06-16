Активное вовлечение президента США Дональда Трампа в мирный процесс по Украине может оказаться крайне невыгодным для ЕС. Об этом пишет The European Conservative.

Напомним, что в понедельник, на полях саммита «Большой семёрки», американский лидер заявил о своих намерениях сосредоточиться на украинском вопросе сразу после завершения конфликта с Ираном. Это заявление вызвало обеспокоенность в Европе, поскольку политика Трампа в отношении Украины и НАТО в целом отличалась от традиционного курса американской администрации.

«По прибытии во Францию 15 июня Трамп первым делом дал понять, что намерен вернуть контроль над мирным процессом по Украине. <…> Это последнее, чего хотела Европа», — говорится в публикации.

Автор материала предполагает, что причина в том, что Трамп, в отличие от нынешней администрации США, не придерживается жёсткой линии в отношении России.

По мнению журналистов, европейские лидеры, хоть и не говорят об этом вслух, на самом деле были довольны тем, что могли самостоятельно заниматься украинским кризисом. Это давало им возможность проводить свою политику «максимального давления» на РФ, даже если она не приносила ощутимых результатов. Кроме того, это позволяло Берлину, Парижу и Брюсселю чувствовать себя важными игроками на международной арене.

А сегодня на полях саммита G7 во Франции Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома назвал разговор «очень хорошим» и заявил о желании найти решение для завершения конфликта.