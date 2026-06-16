Житель Башкирии спустя 20 лет случайно узнал в соцсетях, что растил не свою дочь

Житель Башкирии спустя почти 20 лет выяснил, что дочь, которую он растил с рождения, оказалась ему не родной. Как пишет Mash, всё началось с обычного лайка в соцсетях под фотографией девушки.

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Маршал воспитывал Милану с 2005 года и после развода с её матерью в 2012-м продолжал помогать ребёнку. По его словам, он оплачивал учёбу, поддерживал дочь и выучил её на юриста. Со временем общение между ними почти прекратилось, и мужчина решил найти девушку в соцсетях.

Там он заметил лайк неизвестного под её снимком, начал разбираться и заподозрил, что Милана может быть дочерью другого мужчины. По словам Маршала, бывшая жена Лилия сначала соглашалась на ДНК-тест, но затем передумала. Тогда он обратился в суд. В ходе разбирательства женщина признала, что Маршал не является биологическим отцом девушки.

После этого приставы отменили долг по алиментам, который к тому моменту вырос до 930 тысяч рублей. Однако на этом история не закончилась. По данным Mash, Лилия подала иск уже к приставам и требует вернуть долг обратно. То есть, по её позиции, мужчина всё равно должен выплатить почти миллион рублей за ребёнка, который, как установил суд, ему не родной.

Ранее Life.ru писал похожую по духу историю из Японии: там мать-одиночка с помощью искусственного интеллекта разыскала предполагаемого отца своего 17-летнего сына и разобралась в судебных заявлениях без помощи юристов. Женщина много лет воспитывала ребёнка одна и не получала алименты, пока наконец не решила восстановить справедливость через суд.