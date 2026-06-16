Похожие на гранаты предметы обнаружили на Цветном бульваре в Москве
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
У дома на Цветном бульваре в Москве обнаружены предметы, внешне напоминающие гранаты. Территория вокруг места находки оцеплена, из здания эвакуировали около 25 человек.
Как сообщает агентство «Москва», на месте работают экстренные службы, выясняя все обстоятельства произошедшего. К слову, официальной информации от ведомств нет.
Ранее сообщалось, что боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы. Экстренные службы оцепили место происшествия, а сапёры подтвердили, что граната не учебная.
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