Похожие на гранаты предметы обнаружили на Цветном бульваре в Москве

У дома на Цветном бульваре в Москве обнаружены предметы, внешне напоминающие гранаты. Территория вокруг места находки оцеплена, из здания эвакуировали около 25 человек.

Как сообщает агентство «Москва», на месте работают экстренные службы, выясняя все обстоятельства произошедшего. К слову, официальной информации от ведомств нет.

Ранее сообщалось, что боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы. Экстренные службы оцепили место происшествия, а сапёры подтвердили, что граната не учебная.