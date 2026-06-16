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16 июня, 15:47

Похожие на гранаты предметы обнаружили на Цветном бульваре в Москве

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

У дома на Цветном бульваре в Москве обнаружены предметы, внешне напоминающие гранаты. Территория вокруг места находки оцеплена, из здания эвакуировали около 25 человек.

Как сообщает агентство «Москва», на месте работают экстренные службы, выясняя все обстоятельства произошедшего. К слову, официальной информации от ведомств нет.

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Ранее сообщалось, что боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы. Экстренные службы оцепили место происшествия, а сапёры подтвердили, что граната не учебная.

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Наталья Демьянова
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