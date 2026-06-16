Плановая операция закончилась комой: россиянка стала инвалидом после капельницы

Жительница Ямала впала в кому и стала инвалидом после капельницы с антибиотиком в Пангодинской больнице. Обстоятельства случившегося стали известны из материалов судебного заседания.

По данным URA.ru, после плановой операции пациентке должны были поставить раствор с антибиотиком. Капельницу ей ввела медсестра. Вскоре после процедуры у женщины началась сильная аллергическая реакция и остановилось дыхание. Пациентку перевели в реанимацию, а затем санавиацией доставили в Надым. Там она провела около трёх месяцев, прежде чем пришла в сознание. Позже у женщины оторвался тромб, после чего её снова перевели в реанимацию.

Сейчас пострадавшая передвигается в инвалидном кресле. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас оно находится в полиции.

Представитель надымской больницы настаивал в суде, что кома после капельницы не была связана с действиями сотрудников медучреждения. Однако, как следует из материалов дела, суд установил, что медики всё же допустили нарушения.

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