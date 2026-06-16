Евродепутат задался вопросом, с каких пор ВСУ имеют право бить по Европе

Итальянский евродепутат от оппозиционной партии «Движение 5 звёзд» Данило Делла Валле выразил обеспокоенность по поводу инцидента с украинскими дронами в Румынии. После произошедшего в порту Констанцы 5 июня, он поставил под сомнение законность действий Украины на территории Европы.

В своём выступлении на заседании Европарламента Делла Валле отметил, что европейские власти, поспешив обвинить в случившемся Россию, упустили из виду ключевой момент. Он подчеркнул, что украинский военно-морской флот сам уведомил румынские власти о произошедшем.

«С каких пор Украина получила право наносить удары по коммерческим и гражданским объектам в пределах Европейского союза?» — задался вопросом евродепутат, цитата из его речи была передана РИА «Новости».

Делла Валле призвал Брюссель к откровенности, предложив открыто заявить, готов ли ЕС «пожертвовать своим суверенитетом».

Ранее сообщалось, что в порту Констанцы провели эвакуацию, когда там взорвался украинский морской беспилотник на таймере. Катер с десятками килограммов взрывчатки сдетонировал спустя несколько часов после того, как его обнаружили. К моменту взрыва всех успели увести из опасной зоны. В Румынии начали требовать прекращения помощи Киеву.