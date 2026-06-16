МИД Израиля назвал неприемлемыми заявления Лукашенко о параллелях с холокостом

Израиль осудил высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно действий израильской армии в секторе Газа. Министерство иностранных дел в соцсети X назвало недопустимыми его слова, в которых белорусский лидер провёл параллели между Холокостом и текущими боевыми действиями в палестинском анклаве.

В заявлении израильского внешнеполитического ведомства подчёркивается, что подобные сравнения, сделанные Лукашенко, которая сама пережила ужасы Холокоста на своей территории, являются неприемлемыми и вызывают серьёзную обеспокоенность. Израиль настаивает на том, что любые параллели между трагедией еврейского народа во время Холокоста и законной борьбой Израиля против терроризма должны быть категорически отвергнуты.

«Не менее возмутительно и возрождение отвратительных, устаревших антисемитских теорий заговора, которые давно должны были уйти в прошлое», — говорится в сообщении министерства.

В недавнем интервью телеканалу Al Arabiya Лукашенко обратился к Израилю с призывом не торопиться и тщательно обдумать своё будущее. Комментируя события в Газе, он провёл параллели с трагическими страницами истории, упомянув массовое уничтожение евреев в Европе во время Второй мировой войны. «Какой Холокост? Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей», – заявил Лукашенко, выражая сомнение в правомерности использования термина «Холокост» в контексте текущих событий.

Также в том интервью Лукашенко призвал США и Израиль подумать о компенсации ущерба Ирану. По словам белорусского лидера, Тегеран имеет право требовать компенсации за агрессию, и в этом его позицию можно понять.