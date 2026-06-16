«Яблоку негде упасть»: Клопы оккупировали депо метро в Бухаресте

В нескольких депо бухарестского метрополитена расплодились клопы, и теперь сотрудники всерьез опасаются, что пассажиры могут случайно привезти паразитов к себе в квартиру после обычной поездки. Подробностями случившегося работники поделились с изданием Club Feroviar.

Хуже всего дела обстоят в депо Валя-Яломицей, которое обслуживает одну из новых веток подземки, открытую всего несколько лет назад, в 2020 году.

Персонал жалуется, что в бытовках просто яблоку негде упасть — насекомые облепили все вокруг. Чтобы не тащить эту напасть домой, некоторые механики даже перестали пользоваться местной мебелью и приносят свои раскладушки и матрасы.

А вот управляющая компания Metrorex пока не горит желанием травить клопов. Как выяснил портал, от дезинсекции там отказались, сославшись на то, что денег на это в бюджете попросту нет.

Кстати, бухарестская подземка — единственная в Румынии, её запустили аж 19 ноября 1979 года, и с тех пор она остается главным видом городского транспорта.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление может существенно скорректировать фауну Московской области. В числе потенциальных новоселов — каракурт, близкий родственник знаменитой «чёрной вдовы». Хотя на данный момент климатические условия региона слишком суровы для этого южного паука, в долгосрочной перспективе ситуация рискует измениться. Кроме того, уже в горизонте 5–7 лет областные экосистемы ожидает экспансия боливарии короткокрылой — хищного богомола, который успешно закрепился в черноземных регионах, включая Воронежскую и Тамбовскую области.