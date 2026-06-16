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Регион
16 июня, 17:17

США отказались передать Израилю текст меморандума с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Израильская сторона запросила доступ к тексту меморандума США и Ирана перед его официальным утверждением, но получила отказ. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ.

«Израиль просил ознакомится с текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, но получил отказ», — говорится в сюжете.

Стало известно, кто подпишет мир с США от имени Ирана
Стало известно, кто подпишет мир с США от имени Ирана

В ночь на 15 июня стало известно о достижении предварительного соглашения между Ираном и США относительно мирного урегулирования. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соответствующего документа запланировано на пятницу, 19 июня.

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Наталья Демьянова
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