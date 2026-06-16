США отказались передать Израилю текст меморандума с Ираном

Израильская сторона запросила доступ к тексту меморандума США и Ирана перед его официальным утверждением, но получила отказ. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ.

«Израиль просил ознакомится с текстом меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, но получил отказ», — говорится в сюжете.

В ночь на 15 июня стало известно о достижении предварительного соглашения между Ираном и США относительно мирного урегулирования. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соответствующего документа запланировано на пятницу, 19 июня.