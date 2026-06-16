Посольство России в Великобритании назвало «чистым бредом» публикации о якобы российском следе в поджогах имущества премьер-министра Кира Стармера в Лондоне. Об этом сообщили в дипмиссии, передаёт ТАСС.

В посольстве заявили, что британские СМИ запустили очередную волну антироссийских материалов, приуроченных к саммиту G7 и важным для лейбористов выборам на севере Англии. По версии дипломатов, местная пресса пытается подпитывать страхи о «вездесущей» российской угрозе.

Отдельно в дипмиссии упомянули публикации о якобы причастности «кого-то из России» к поджогам имущества британского премьера, раздуванию антимигрантских настроений и другим «гибридным» операциям.

«Чистый бред, если вдуматься», — заявили российские дипломаты.

В посольстве призвали аудиторию «включить здравый смысл» и подчеркнули, что Россия не угрожает безопасности Соединённого Королевства и его жителей.

Ранее Life.ru писал, что украинца Романа Лавриновича и румына Станислава Карпюка признали виновными по делу о серии поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В суде Олд-Бейли заявили, что мужчины выполняли указания контакта в Telegram под именем El Money. В мае прошлого года в районе Кентиш-Таун на севере Лондона подожгли Toyota RAV4, которая ранее принадлежала Стармеру. Через несколько дней огонь вспыхнул у двери квартиры в Ислингтоне, где политик раньше жил, а затем атаке подвергся его дом в избирательном округе.