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Регион
16 июня, 17:42

Четверо нидерландских военных пострадали в ходе учений в ФРГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

В Германии, в районе города Мюнстер, четверо военнослужащих из Нидерландов пострадали во время учений. Как сообщает портал Hart van Nederland, ссылаясь на военную полицию, бойцы принадлежат к 13-й легкой и 43-й механизированной бригадам.

Предполагается, что причиной травм стало столкновение боевых машин. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Наталья Демьянова
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