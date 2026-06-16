Танки на трассе: Чешские Leopard впервые отправились на полигон своим ходом по автомагистралям

Шесть танков Leopard 2A4 совершили марш по скоростной трассе D35 на востоке Чехии. Об этом рассказало новостное издание Novinky.

Шесть танков Leopard 2A4 проехали по трассе D35 в Чехии. Видео © Х / Martin Laštůvka ČT

Необычная колонна проследовала своим ходом по автомагистрали в Оломоуцком крае. Вместе с боевыми машинами двигался и специальный тягач. Чтобы многотонные стальные гиганты не повредили асфальтовое покрытие, на их гусеницы заранее установили резиновые накладки.

«Цель данной акции заключается в практической проверке организации, безопасности и выполнения движения гусеничной техники в потоке транспорта по дорогам более высокого класса, в том числе по скоростным автомагистралям. До сих пор армия перевозила гусеничную технику исключительно по железной дороге или на низкорамных прицепах. На этот раз машины весом около 55 тонн двинулись по своей оси», — отметила пресс-секретарь 7-й механизированной бригады Романа Спитцерова.

Утром колонна выдвинулась с территории своей базы. Сначала техника проехала несколько километров по обычным дорогам, затем по мосту въехала на скоростную магистраль. Далее танки преодолели ещё несколько километров по трассе и вернулись на шоссе. Общая протяжённость одного круга составила примерно 18 километров. В течение дня экипажи совершили несколько таких заездов, периодически сменяя водителей.

Спитцерова подчеркнула, что во многих других европейских государствах подобные тренировки водителей гусеничных машин на автомагистралях являются рядовой практикой. Для Чехии же это стало первым опытом.

Ранее сообщалось, что Китай приступил к испытаниям нового танка, который заметно превосходит по характеристикам стоящий на вооружении Type 100. Очевидцы сняли засекреченную боевую единицу в момент её транспортировки на один из полигонов КНР. Военные аналитики предполагают, что китайская армия получит сразу два типа современных танков, которые будут дополнять друг друга на поле боя.