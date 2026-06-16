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Регион
16 июня, 18:56

В храмах Тульской области прошли панихиды по погибшим при ночной атаке БПЛА

Обложка © Telegram / Дмитрий Миляев

Обложка © Telegram / Дмитрий Миляев

В храмах Тульской области состоялись панихиды по жертвам ночной атаки беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев в своём телеграм-канале.

  • В храмах Тульской области прошли службы в память о погибших от атаки БЛПА. Фото © Telegram / Дмитрий Миляев
    В храмах Тульской области прошли службы в память о погибших от атаки БЛПА. Фото © Telegram / Дмитрий Миляев
  • В храмах Тульской области прошли службы в память о погибших от атаки БЛПА. Фото © Telegram / Дмитрий Миляев
    В храмах Тульской области прошли службы в память о погибших от атаки БЛПА. Фото © Telegram / Дмитрий Миляев
  • В храмах Тульской области прошли службы в память о погибших от атаки БЛПА. Фото © Telegram / Дмитрий Миляев
    В храмах Тульской области прошли службы в память о погибших от атаки БЛПА. Фото © Telegram / Дмитрий Миляев

В храмах Тульской области прошли службы в память о погибших от атаки БЛПА. Фото © Telegram / Дмитрий Миляев

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Губернатор уточнил, что вместе с заупокойными службами духовенство провело молебны о скорейшем выздоровлении раненых. Траурные богослужения прошли сразу после трагических событий, случившихся в ночь на 15 июня.

В Успенском кафедральном соборе Тулы богослужение возглавил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Миляев подчеркнул, что тяжёлые испытания всегда сплачивают граждан страны. Он добавил, что жители региона чтят память павших в зоне спецоперации и скорбят вместе с родными погибших мирных людей.

«Трудные времена всегда объединяют людей нашей страны. Мы чтим память погибших в зоне проведения спецоперации, скорбим вместе с семьями погибших мирных жителей. Это большая трагедия и общая боль для всех нас. Мы все вместе, плечом к плечу, будем двигаться дальше и всегда будем помнить тех, кого больше нет с нами», — написал он.

Ребёнка, пострадавшего при атаке БПЛА ВСУ в Туле, спас сосед из-под обломков
Ребёнка, пострадавшего при атаке БПЛА ВСУ в Туле, спас сосед из-под обломков

Напомним, что в ночь на 15 июня беспилотники атаковали жилые кварталы Тулы. Удары пришлись на несколько населённых пунктов. Повреждения различной степени тяжести зафиксировали в частных домовладениях посёлков Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Помимо жилых строений, пострадали и коммерческие постройки. По предварительным сведениям, жертвами атаки стали три человека. Ещё трое получили ранения. Среди пострадавших оказался и годовалый ребёнок.

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Юлия Сафиулина
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