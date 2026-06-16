Генконсульство РФ подтвердило госпитализацию россиянки на Бали

Генконсульство Российской Федерации в Денпасаре официально подтвердило факт госпитализации российской гражданки на Бали в связи с употреблением спиртного напитка неизвестного происхождения. Данную информацию предоставили РБК в пресс-службе дипломатического представительства.

«По предварительной информации, это стало следствием употребления алкоголя неизвестного происхождения. Личность пострадавшей и её принадлежность к российскому гражданству установлены», — уточнил вице-консул генконсульства России в Денпасаре Чингиз Мухамадеев.

Представитель дипмиссии сообщил, что в клинику было направлено официальное письмо от генерального консула с ходатайством о снижении стоимости лечения и предоставлении постоплатной схемы расчётов. Индонезийская сторона дала положительный ответ. Параллельно генконсульством совместно с Федеральным центром медицины катастроф прорабатывался вопрос об организации эвакуации россиянки. Дипмиссия не раскрыла текущее состояние пациентки.

В генконсульстве назвали случившееся «чудовищной и абсолютно неприемлемой ситуацией», отметив, что подобные инциденты уже были раньше. Дипломаты выразили надежду, что местные власти дадут правовую оценку и накажут виновных. В ближайшее время в МИД Индонезии будет направлена официальная нота.

Напомним, пятидесятилетняя россиянка Анна из Сочи вторую неделю находится в коме в больнице на острове Бали после острого отравления, предположительно некачественным алкоголем. Её мать вынуждена продавать земельный участок, чтобы оплачивать лечение. Врачи подключили россиянку к ИВЛ и диагностировали метаболический ацидоз с интоксикацией метанолом — прямого следа яда в крови не нашли, так как он быстро выветривается. Ежедневная стоимость лечения составляет 1,5 тысячи долларов, пока спасают женщину в долг.