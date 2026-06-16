Дуров назвал ошибкой блокировку Telegram в Индии

Временная блокировка Telegram в Индии произошла из-за утечек экзаменационных заданий. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в соцсети X. По его словам, даже временный запрет является ошибкой.

«Министерство информационных технологий Индии запретило Telegram на одну неделю, потому что некоторые пользователи делились утечкой экзаменационных вопросов», — пишет он.

По его словам, Министерство информационных технологий страны приняло решение о недельной блокировке приложения, связав её с деятельностью отдельных пользователей, публиковавших экзаменационные вопросы. Дуров отметил, что ограничение затронуло свыше 150 млн человек, при этом реальные организаторы утечек, по его оценке, не понесли последствий. Он утверждает, что запрет не решил проблему: распространение подобных материалов продолжилось, но уже через другие платформы.

Кроме того, Дуров заявил о проблемах с доступом к Telegram за пределами Индии. Он упомянул индийского телеком-оператора Reliance, который, по его словам, мог влиять на маршрутизацию трафика с использованием метода, известного как «угон BGP». Дуров связал это с возможными техническими сбоями, затрагивающими пользователей в других странах, включая Объединённые Арабские Эмираты.

Напомним, власти Индии временно ограничили работу мессенджера Telegram. Блокировка будет действовать до 22 июня. Решение связано с пересдачей вступительного медицинского экзамена, которая назначена на 21 июня. Ограничение введено для предотвращения распространения мошеннических материалов и защиты общественного порядка. В то же время Национальное агентство по тестированию утверждает, что никаких ответов на задания за пределами защищённой экзаменационной системы не существует, а предложения приобрести их являются мошенничеством.