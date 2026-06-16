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16 июня, 19:45

Посольство России в Финляндии помогает российским морякам с судна Fitburg

Центр Хельсинки — столицы Финляндии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_MCC

Центр Хельсинки — столицы Финляндии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / R_MCC

Российские дипломаты оказывают помощь членам экипажа судна Fitburg, которые остаются в Финляндии под ограничением на выезд. Об этом сообщили представители посольства России в Хельсинки, пишет РИА «Новости».

«Консульские сотрудники посольства оказывают необходимое содействие морякам, задержанным финской стороной», — сообщили в посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что под ограничениями продолжают находиться трое граждан России — капитан судна и два его помощника. После выхода Fitburg из Финляндии в январе они остались в стране и пока не могут покинуть её территорию. По данным посольства, дипломаты следят за соблюдением процессуальных прав россиян. Речь идёт о предоставлении услуг адвокатов и переводчиков, а также о помощи в решении бытовых вопросов. В дипмиссии также сообщили, что сейчас члены экипажа проживают в одной из гостиниц Хельсинки.

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Ранее сообщалось, что финская прокуратура предъявила обвинения капитану судна Fitburg и одному из членов экипажа. Следствие считает, что они могли быть причастны к повреждению двух подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе и попыткам вывести из строя ещё несколько линий связи. По версии прокуратуры, судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин двигалось с повреждённым якорем, который волочился по морскому дну на протяжении более 130 километров. После этого финские власти задержали судно и начали расследование.

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Антон Голыбин
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