Посольство России в Финляндии помогает российским морякам с судна Fitburg

Российские дипломаты оказывают помощь членам экипажа судна Fitburg, которые остаются в Финляндии под ограничением на выезд. Об этом сообщили представители посольства России в Хельсинки, пишет РИА «Новости».

«Консульские сотрудники посольства оказывают необходимое содействие морякам, задержанным финской стороной», — сообщили в посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что под ограничениями продолжают находиться трое граждан России — капитан судна и два его помощника. После выхода Fitburg из Финляндии в январе они остались в стране и пока не могут покинуть её территорию. По данным посольства, дипломаты следят за соблюдением процессуальных прав россиян. Речь идёт о предоставлении услуг адвокатов и переводчиков, а также о помощи в решении бытовых вопросов. В дипмиссии также сообщили, что сейчас члены экипажа проживают в одной из гостиниц Хельсинки.

Ранее сообщалось, что финская прокуратура предъявила обвинения капитану судна Fitburg и одному из членов экипажа. Следствие считает, что они могли быть причастны к повреждению двух подводных телекоммуникационных кабелей в Финском заливе и попыткам вывести из строя ещё несколько линий связи. По версии прокуратуры, судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин двигалось с повреждённым якорем, который волочился по морскому дну на протяжении более 130 километров. После этого финские власти задержали судно и начали расследование.