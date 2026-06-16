В Индии мать продала двухмесячную дочь за 50 тысяч рупий

В Индии полиция задержала 35-летнюю женщину по подозрению в продаже своей двухмесячной дочери за 50 тысяч рупий (38 тысяч рублей). Инцидент произошёл в округе Тирупаттур штата Тамилнад, сообщает Times of India.

По данным издания, речь идёт о местной жительнице С. Джабине. Два месяца назад она родила девочку. Её муж Шабир имеет инвалидность, а знакомый семьи Рашид А. убедил женщину отдать ребёнка из-за тяжёлого финансового положения.

20 мая Рашид передал Джабине деньги и забрал младенца. Когда муж заметил исчезновение дочери, женщина не смогла внятно объяснить, что произошло. После этого она попросила Рашида вернуть ребёнка, но он не стал отвечать на её требования.

Позднее Джабина обратилась в полицию. Правоохранители восстановили цепочку передачи младенца и выяснили, что Рашид передал девочку своему знакомому водителю.

По данным полиции, водитель через связи в местной больнице вышел на женщину, чей родственник знал бездетную пару. В итоге ребёнка приобрели 33-летний Сатиш и 27-летняя Харини. После проверки полиция возбудила уголовное дело о торговле детьми. Под стражу взяли мать девочки, покупателей и других участников схемы. Всего задержаны шесть человек.

Ранее в Индии задержали пару, которую подозревают в похищении несовершеннолетней и продаже её в сексуальное рабство. По словам потерпевшей из штата Гуджарат, пять месяцев назад её похитила супружеская пара, которая затем продала её жителю одной из деревень. Мужчина два дня эксплуатировал девочку, после чего, по неизвестным причинам, отпустил её. Девочка смогла самостоятельно вернуться домой. Однако через десять дней пара снова поймала несовершеннолетнюю и продала её другому мужчине, который на протяжении десяти дней развращал её, угрожая серьёзными последствиями в случае сопротивления.