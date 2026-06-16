В Госдуме предложили ставить здоровую еду поближе на витринах в школьных буфетах

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести стандарт «здоровой выкладки» в школьных буфетах. Полезные продукты хотят размещать на самых заметных и доступных местах, следует из обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами инициативы стали Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Они предлагают сделать так, чтобы фрукты, молочные продукты, питьевая вода и другие полезные варианты перекуса находились ближе к школьникам.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения стандарта здоровой выкладки в школьных буфетах», — сказано в обращении.

По замыслу депутатов, такую еду можно размещать на уровне глаз, у начала линии выбора или рядом с кассовой зоной. Менее подходящие для ежедневного питания продукты, наоборот, не должны занимать центральные позиции на витрине.

Парламентарии считают, что такая мера поможет формировать у детей здоровые пищевые привычки. Также она может повысить доступность фруктов, молочной продукции и воды в школьных буфетах.

Авторы инициативы рассчитывают, что стандарт снизит влияние случайного выбора вредных перекусов. Кроме того, они называют эту меру простым организационным способом профилактики избыточного веса у детей.

Ранее в Госдуме предложили ограничить использование слов «полезный» и «здоровый» в рекламе продуктов. Вице-спикер ГД Борис Чернышов считает, что производители нередко продвигают вредную еду и фастфуд под видом правильного питания. Он предложил разрешать такие формулировки только после экспертизы, которая подтвердит пользу состава. По словам депутата, эта мера поможет сделать рынок честнее и защитить потребителей от рекламных уловок.