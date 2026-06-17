В Белоруссии отправили за решётку 10 руководителей «Полка Калиновского»*

В Белоруссии суды вынесли приговоры 10 руководителям «Полка Калиновского»*. Они получили от 20 до 25 лет лишения свободы, сообщил начальник Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии Александр Агафонов.

По его словам, правоохранительные органы продолжают привлекать к ответственности новых участников организации. Уголовные дела направляют в суд как в рамках специального производства, так и в отношении лиц, которых задержали на территории республики или экстрадировали в страну.

Он также отметил, что численность «Полка Калиновского»* сейчас не достигает даже уровня стандартного мотострелкового батальона. При этом, по его оценке, при формировании структуры подразделения используются элементы, характерные как для вооружённых сил Белоруссии, так и для военизированных структур стран НАТО.

В 2024 году Верховный суд Белоруссии признал «Полк Калиновского»* террористической организацией. Ранее бывший участник формирования Максим Ралько, осуждённый белорусским судом, заявлял, что бойцов готовили к возможным действиям против республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал необоснованными заявления о возможном участии республики в украинском конфликте. По его словам, подобные высказывания не имеют под собой реальной основы. Белорусский лидер также заявлял, что украинское руководство не заинтересовано в открытии нового направления противостояния, поскольку это приведёт к значительному увеличению протяжённости линии фронта. Кроме того, Лукашенко утверждал, что в приграничных районах Украины сосредоточены мобилизованные граждане, многие из которых не имеют серьёзной военной подготовки.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.