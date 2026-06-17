Приблизившаяся к фрегату РФ британская яхта плыла из Англии во Францию

Британская парусная яхта Bright Future, которая приблизилась к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в Ла-Манше, плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Минобороны России ранее сообщило, что экипаж фрегата несколько раз пытался вызвать яхту на связь, но ответа не получил. Судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблём.

По данным MarineTraffic, яхта покинула Лимингтон после 04:00 по местному времени и направилась через пролив во Францию. Российские военные обнаружили её в 12:45.

После инцидента яхта продолжила путь на юг и около 17:00 достигла порта Шербур-ан-Котантен, где находится до сих пор.

Ранее Минобороны России подтвердило, что фрегат «Адмирал Григорович» произвёл упредительную стрельбу по яхте «Bright Future» под британским флагом в Ла-Манше, так как она опасно сближалась с кораблём и не отвечала на запросы по радиоканалу. После запуска сигнальных ракет и звуковых сигналов яхта продолжала движение, и когда расстояние сократилось до 150 метров, экипаж применил стрельбу по курсу, что заставило яхту изменить направление. В ведомстве подчеркнули, что действия были строго в рамках международных правил предотвращения столкновений.