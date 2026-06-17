Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила главаря киевского режима в том, что он «рассказывает сказки» Западу о победе Украины. Об этом она написала в соцсети X.

«Пока Зеленский рассказывает Западу сказки о «победе» Украины, Константиновка падает прямо сейчас. Российские войска вышли на окраины города с нескольких направлений и проникают внутрь. После падения города откроется путь ко всей агломерации Славянска и Краматорска. После Константиновки — Дружковка (ключевой логистический узел), затем Краматорск. Украинская логистика может рухнуть», — пишет она.

Также Мендель раскритиковала подходы европейских стран к стратегии поддержки Украины, заявив, что ожидаемые результаты не совпадают с фактической динамикой на местах, где фиксируются потери. Она также отметила, что не видит в смысла в конфликте с точки зрения будущего страны.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский не попал на итоговое групповое фото саммита G7. На фотографии выстроились все знаковые мировые лидеры, но главаря киевского режима не оказалось. В социальных сетях разгорелись споры. Одни пользователи предположили, что его не пригласили из-за спорного статуса. Другие считали, что его внешний вид мог бы испортить кадр. Третьи думали, что он поспешил уехать по своим делам, подальше от проблем Украины.