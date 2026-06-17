Российская фехтовальщица и двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. Она уступила представительнице Испании Лусии Мартин-Португез со счётом 13:15.

Для 32-летней Егорян это очередная награда на европейском уровне. Она является двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира и шестикратной победительницей чемпионатов Европы. Все её титулы приходились на командные соревнования, тогда как в личном первенстве континента золото ей пока не покорялось.

Ранее Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Спортсмены и официальные лица с белорусскими или российскими паспортами смогут выступать на всех индивидуальных и командных соревнованиях под эгидой FIE, используя национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран. Российские спортсмены этим летом смогут выступить на чемпионатах мира под своим флагом и гимном. Турнир пройдёт с 22 по 31 июля в Гонконге (Китай).