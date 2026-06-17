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16 июня, 23:44

Белорусский СК установил 40 белорусов из «Полка Калиновского»*, погибших за ВСУ

Боевики из «Полка Калиновского»*. Обложка © Wikipedia / Паўлюк Шапецька

Боевики из «Полка Калиновского»*. Обложка © Wikipedia / Паўлюк Шапецька

Следователи Следственного комитета Белоруссии установили личности 40 граждан республики, которые погибли на Украине в составе террористической организации «Полк имени Калиновского»*. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Главного следственного управления центрального аппарата Следкома республики в эфире телеканала ОНТ.

«В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов — граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины. Только трое из них захоронены на территории республики», — рассказал он.

Ранее один из осуждённых экс-участников полка Максим Ралько сообщал, что бойцов готовили к наступлению на Белоруссию. В 2024 году Верховный суд республики признал «Полк имени Калиновского»* террористической организацией.

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В Белоруссии суды вынесли приговоры 10 руководителям «Полка Калиновского»*. Они получили от 20 до 25 лет лишения свободы. Правоохранительные органы продолжают привлекать к ответственности новых участников организации. Уголовные дела направляют в суд как в рамках специального производства, так и в отношении лиц, которых задержали на территории республики или экстрадировали в страну.

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* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

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Виталий Приходько
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