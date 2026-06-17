В УФНС потребовали признать банкротом столичную гонщицу Багдасарян
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Налоговая служба подала заявление о признании стритрейсерши Мары Багдасарян банкротом. Соответствующий документ поступил в арбитражный суд Москвы, сообщает РИА «Новости». Заявление зарегистрировано в мае, его рассмотрение назначено на 13 июля.
«Принять к производству заявление УФНС России по Кировской области о признании банкротом Багдасарян М.Э., возбудить производство по делу», — говорится в материалах суда.
Ранее сообщалось, что Мару Багдасарян снова ждёт суд, теперь из-за долгов перед налоговой. Заседание назначено на июль. Багдасарян стала широко известна после скандальных гонок на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen в столице. Позже она не раз попадала в поле зрения полиции за другие нарушения ПДД, и в итоге суд пожизненно лишил её водительских прав. Тогда стритрейсерша заявила подписчикам, что планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину. По её мнению, против неё организован заговор.
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