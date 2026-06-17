Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 23:52

В УФНС потребовали признать банкротом столичную гонщицу Багдасарян

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Налоговая служба подала заявление о признании стритрейсерши Мары Багдасарян банкротом. Соответствующий документ поступил в арбитражный суд Москвы, сообщает РИА «Новости». Заявление зарегистрировано в мае, его рассмотрение назначено на 13 июля.

«Принять к производству заявление УФНС России по Кировской области о признании банкротом Багдасарян М.Э., возбудить производство по делу», — говорится в материалах суда.

Суд посадил Шурыгину под домашний арест за распространение порнографии
Суд посадил Шурыгину под домашний арест за распространение порнографии

Ранее сообщалось, что Мару Багдасарян снова ждёт суд, теперь из-за долгов перед налоговой. Заседание назначено на июль. Багдасарян стала широко известна после скандальных гонок на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen в столице. Позже она не раз попадала в поле зрения полиции за другие нарушения ПДД, и в итоге суд пожизненно лишил её водительских прав. Тогда стритрейсерша заявила подписчикам, что планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину. По её мнению, против неё организован заговор.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Мара Багдасарян
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar