В УФНС потребовали признать банкротом столичную гонщицу Багдасарян

Ранее сообщалось, что Мару Багдасарян снова ждёт суд, теперь из-за долгов перед налоговой. Заседание назначено на июль. Багдасарян стала широко известна после скандальных гонок на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen в столице. Позже она не раз попадала в поле зрения полиции за другие нарушения ПДД, и в итоге суд пожизненно лишил её водительских прав. Тогда стритрейсерша заявила подписчикам, что планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину. По её мнению, против неё организован заговор.