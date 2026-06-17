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17 июня, 00:15

МИД РФ: ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / phtash

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / phtash

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов в кратчайшие сроки рассмотреть заявку Узбекистана на полноправное членство, если Ташкент решит её направить. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете «Известия».

«Если Узбекистан направит заявку, конечно, я думаю, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки», — сказал дипломат.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Узбекистан, наряду с Ираном, Кубой и Молдавией, пока имеет статус государства-наблюдателя.

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Ранее сообщалось, что в Узбекистане строят атомную электростанцию, которая, по словам президента Шавката Мирзиёева, не имеет аналогов в мире. Он отметил, что проект объединяет передовые технологии маломодульной и крупной атомной генерации. Уникальность станции также подчёркивал российский лидер Владимир Путин.

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Виталий Приходько
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