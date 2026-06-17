В Эстонии пять подростков заболели сальмонеллёзом из-за украинской лапши

Пять подростков в Эстонии заболели сальмонеллёзом после употребления лапши быстрого приготовления. Возможным источником инфекции специалисты считают продукцию украинской фирмы Reeva, сообщает телерадиокомпания ERR.

«Пять подростков в Эстонии заболели сальмонеллёзом из-за сухой лапши быстрого приготовления», — говорится в сообщении.

Специалисты проверяют версию о связи заражения с лапшой украинского производства. По данным ERR, аналогичные случаи уже выявили в десяти странах Европы. Всего число пострадавших, которые могли заразиться после употребления продукции Reeva, превысило 80 человек. Другие подробности о состоянии заболевших подростков не приводятся.

Ранее в Камышине Волгоградской области 18 человек попали в инфекционную больницу после употребления роллов из кафе «ЕвроАзия». У пострадавших предварительно диагностировали сальмонеллёз. Первые признаки заболевания у посетителей появились после 8 июня — сразу у нескольких клиентов, заказавших роллы в кафе и на доставку. Симптоматика у пострадавших оказалась схожей: высокая температура, сильная рвота, диарея и выраженные боли в животе. Среди госпитализированных есть дети — в больницу доставлены как минимум шестеро несовершеннолетних.