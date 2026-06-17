Осторожно, квас! Врач предупредил, что любимый напиток может ударить в голову и привести к отравлению

Квас — традиционный летний напиток, который прекрасно утоляет жажду. Однако не все знают, что он может вызвать лёгкое опьянение, а также привести к тяжёлому отравлению. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов объяснил Life.ru, в чём главные риски.

Квас представляет собой продукт брожения, содержит незначительное количество этанола, образующегося в процессе ферментации сахаров. Однако, учитывая концентрацию алкоголя в квасе, вопрос о его способности вызывать опьянение требует детального анализа. Александр Умнов Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Квас изготавливается из хлебного сырья, содержащего углеводы, которые под воздействием дрожжей подвергаются ферментации, приводящей к образованию этанола и углекислого газа. В результате ферментативного процесса в квасе формируется этаноловая фракция, варьирующаяся в зависимости от технологии производства и состава исходного сырья.

«С точки зрения содержания этанола, квас можно классифицировать всё-таки даже как слабоалкогольный напиток, так как концентрация алкоголя в нём обычно не превышает 1,2%», — отмечает эксперт.

Даже незначительное количество этанола способно оказывать влияние на организм, особенно при регулярном потреблении или в сочетании с другими факторами, такими как возраст, масса тела, метаболизм и индивидуальные особенности организма.

Алкогольное опьянение включает в себя воздействие этанола на центральную нервную систему, что приводит к изменению когнитивных функций, координации движений и поведенческих реакций. Хотя концентрация алкоголя в квасе может быть недостаточной для достижения состояния глубокого опьянения, при определённых условиях, таких как многократное потребление или сочетание с другими алкогольными напитками, квас вполне может способствовать развитию лёгкого алкогольного опьянения в жару или у непьющих людей, поэтому после литра кваса за руль лучше не садиться.

При покупке разливного кваса важно помнить о возможных рисках для здоровья. Квас из бочек под давлением безопаснее, чем из привозных. Главный риск при покупке разливного кваса — несоблюдение санитарных условий. Грязные ёмкости, краны, шланги и руки продавца могут стать источником опасных микроорганизмов.

«Видели ли вы когда-нибудь продавца кваса в перчатках? Вряд ли. Другой риск — нарушение температурного режима. Квас нужно хранить при температуре от +2 до +12 °C. Перегрев способствует размножению бактерий. В этом плане привозные бочки проигрывают», — добавил специалист.

Неправильно хранившийся квас может привести к отравлению. Продажа кваса без лицензии и контроля — ещё один повод насторожиться.

Как отличить безопасную точку продажи: — Аккуратная и чистая торговая точка, персонал в санитарной одежде (перчатки, головной убор), наличие холодильной установки или указание на охлаждение ёмкости. — На бочке или точке продаж должна быть информация: название производителя, дата розлива, срок годности.

Длина очереди и отзывы покупателей — косвенные показатели надёжности точки. При покупке обратите внимание на запах: квас должен пахнуть свежо, с лёгкой кислинкой. Посторонний запах (гнили, ацетона, брожения) — тревожный сигнал. Натуральный квас имеет слегка кисло-сладкий освежающий вкус. Горечь или резкость указывают на порчу. Внешний вид кваса тоже важен: мутность допускается, но осадок, пена и пузыри должны быть умеренными. Употребление некачественного кваса может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, повышенную температуру, слабость и головную боль. Симптомы обычно проявляются через 2–6 часов.

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