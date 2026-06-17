Осторожно, квас! Врач предупредил, что любимый напиток может ударить в голову и привести к отравлению
Врач Умнов: Квас можно классифицировать как слабоалкогольный напиток
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Квас — традиционный летний напиток, который прекрасно утоляет жажду. Однако не все знают, что он может вызвать лёгкое опьянение, а также привести к тяжёлому отравлению. Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов объяснил Life.ru, в чём главные риски.
Квас представляет собой продукт брожения, содержит незначительное количество этанола, образующегося в процессе ферментации сахаров. Однако, учитывая концентрацию алкоголя в квасе, вопрос о его способности вызывать опьянение требует детального анализа.
Квас изготавливается из хлебного сырья, содержащего углеводы, которые под воздействием дрожжей подвергаются ферментации, приводящей к образованию этанола и углекислого газа. В результате ферментативного процесса в квасе формируется этаноловая фракция, варьирующаяся в зависимости от технологии производства и состава исходного сырья.
«С точки зрения содержания этанола, квас можно классифицировать всё-таки даже как слабоалкогольный напиток, так как концентрация алкоголя в нём обычно не превышает 1,2%», — отмечает эксперт.
Даже незначительное количество этанола способно оказывать влияние на организм, особенно при регулярном потреблении или в сочетании с другими факторами, такими как возраст, масса тела, метаболизм и индивидуальные особенности организма.
Алкогольное опьянение включает в себя воздействие этанола на центральную нервную систему, что приводит к изменению когнитивных функций, координации движений и поведенческих реакций. Хотя концентрация алкоголя в квасе может быть недостаточной для достижения состояния глубокого опьянения, при определённых условиях, таких как многократное потребление или сочетание с другими алкогольными напитками, квас вполне может способствовать развитию лёгкого алкогольного опьянения в жару или у непьющих людей, поэтому после литра кваса за руль лучше не садиться.
При покупке разливного кваса важно помнить о возможных рисках для здоровья. Квас из бочек под давлением безопаснее, чем из привозных. Главный риск при покупке разливного кваса — несоблюдение санитарных условий. Грязные ёмкости, краны, шланги и руки продавца могут стать источником опасных микроорганизмов.
«Видели ли вы когда-нибудь продавца кваса в перчатках? Вряд ли. Другой риск — нарушение температурного режима. Квас нужно хранить при температуре от +2 до +12 °C. Перегрев способствует размножению бактерий. В этом плане привозные бочки проигрывают», — добавил специалист.
Неправильно хранившийся квас может привести к отравлению. Продажа кваса без лицензии и контроля — ещё один повод насторожиться.
Как отличить безопасную точку продажи:
— Аккуратная и чистая торговая точка, персонал в санитарной одежде (перчатки, головной убор), наличие холодильной установки или указание на охлаждение ёмкости.
— На бочке или точке продаж должна быть информация: название производителя, дата розлива, срок годности.
Длина очереди и отзывы покупателей — косвенные показатели надёжности точки. При покупке обратите внимание на запах: квас должен пахнуть свежо, с лёгкой кислинкой. Посторонний запах (гнили, ацетона, брожения) — тревожный сигнал. Натуральный квас имеет слегка кисло-сладкий освежающий вкус. Горечь или резкость указывают на порчу. Внешний вид кваса тоже важен: мутность допускается, но осадок, пена и пузыри должны быть умеренными. Употребление некачественного кваса может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе, диарею, повышенную температуру, слабость и головную боль. Симптомы обычно проявляются через 2–6 часов.
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