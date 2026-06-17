Мейвезера обвинили в мошенничестве при покупке часов за 200 тысяч долларов

Бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях Флойду Мейвезеру-младшему предъявили обвинения по делу о покупке часов за 200 тысяч долларов. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на судебные материалы.

По версии следствия, 31 декабря 2024 года спортсмен выписал чек в элитном бутике в Лас-Вегасе. В жалобе утверждается, что на счёте Мейвезера не хватало средств для оплаты покупки.

Дело возбудили по двум статьям: кража на сумму свыше 100 тысяч долларов и выписка чека с намерением обмануть на сумму более 1,2 тысячи долларов. При худшем сценарии боксёру может грозить до 20 лет лишения свободы.

Адвокаты потерпевшей стороны заявили, что магазин пытался решить вопрос без суда. По их словам, после этого Мейвезер перестал выходить на связь. Сам спортсмен не пришёл на слушания в понедельник. Его интересы в суде представлял адвокат.

Ранее чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага приговорили к 5,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Зюзинский суд Москвы также назначил второму фигуранту Камалу Мамаеву 6,5 года лишения свободы. Оба получили сроки по делу о хищении денег в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения. Четинбаг вину не признал.