Российская группировка войск «Север» за минувшие сутки нанесла серьёзный урон украинским силам. Уничтожены 136 беспилотников самолётного типа, 42 тяжёлых боевых дрона R-18, 33 пункта управления беспилотной авиацией, а также два мотоцикла, квадроцикл и семь наземных робототехнических комплексов противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 33 пункта управления беспилотной авиацией, 136 беспилотников самолётного типа, 42 тяжёлых боевых дрона R-18, два мотоцикла, квадроцикл и семь наземных робототехнических комплексов противника», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают продвижение в Константиновке. По словам командира мотострелкового батальона с позывным Задон, заход в город начался через тепличный комплекс, который оказался слабым местом в обороне ВСУ. Подразделения действовали с нескольких направлений одновременно, чтобы отвлечь противника и найти уязвимый участок. Именно через теплицы удалось войти в город. Бои продолжаются, обстановка остаётся напряжённой.