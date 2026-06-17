«Просвещение» объявило награду ₽500 тыс. за данные о поддельных учебниках

«Просвещение» объявило вознаграждение до 500 тысяч рублей за информацию о производителях контрафактных учебников и пособий, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства. В группе компаний зафиксировали резкий рост поддельной продукции, продаваемой через маркетплейсы.

«Группа компаний «Просвещение» готова выплатить денежное вознаграждение за информацию о производителях контрафактной учебной продукции, выпущенной под нашими выходными данными. Вознаграждение составит до 500 тысяч рублей при условии, что указанная информация послужит основанием для возбуждения уголовного дела», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что подделки печатаются с грубыми нарушениями: текст переснят с оригиналов, оцифрован без соблюдения требований, что приводит к плохой цветопередаче, нечётким штрихам и ошибкам в содержании. Такие дефекты могут вызывать у детей зрительное утомление и способствовать развитию близорукости.

Ранее в Париже начался суд над семью гражданами Грузии, обвиняемыми в краже редчайших книг Пушкина и Гоголя из ведущих библиотек Европы в 2022–2023 годах. Преступная сеть действовала в Польше, Латвии, Эстонии, Литве и Франции, подменяя оригиналы искусно выполненными копиями, а предполагаемый организатор был задержан в Брюсселе. Один из фигурантов на процессе в Литве заявил о финансировании операций московским антикваром, однако следствие пока не подтвердило эту версию.