Экс-глава финдепартамента МЧС стала фигуранткой дела о мошенничестве

Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал суд в Москве для экс-руководителя финансово-экономического департамента МЧС Надежды Голиковой. Следствие считает, что дело связано с мошенничеством при распределении жилищных субсидий. Об этом газете «Ведомости» сообщили два источника, знакомых с ходом расследования.

«Заседание по избранию меры пресечения прошло ещё 9 июня в Никулинском суде», – сказал один из источников.

Расследование, по данным источников, ведётся в УВД по Западному административному округу столицы. Мошенничество в особо крупном размере инкриминируется фигурантке дела, связанного с жилищными субсидиями для сотрудников ведомства. Речь идёт о возможном хищении средств, предназначенных для обеспечения жильём нуждающихся сотрудников системы МЧС.

Следователи отдельно проверяют объём предполагаемого ущерба и круг лиц, которые могли быть вовлечены в схему. Увольнение Голиковой с поста руководителя департамента подтвердили в МЧС, отметив сотрудничество ведомства с правоохранительными органами. Карьеру в финансовом блоке МЧС она возглавляла с 2019 года, до этого много лет работала в системе Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону продолжается судебное разбирательство по делу бывшего руководителя подшипникового завода ГПЗ-10 Александра Дьяченко, которого обвиняют в крупном хищении средств при выполнении гособоронзаказа. Прокуратура в ходе заседания в Советском районном суде потребовала назначить экс-директору наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.