ФМБА: Препарат «Онкорн» от рака можно применять на ранних стадиях

Препарат «Онкорн», созданный на основе мРНК-технологии для терапии колоректального рака, может применяться на ранних стадиях. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Речь идёт о терапии пациентов с колоректальным раком при выявленной микросателлитной нестабильности опухоли, которая рассматривается как ключевой биомаркер. Назначение препарата допускается уже на более ранних стадиях заболевания при подтверждении соответствующего показателя.

Ранее сообщалось, что первые данные по применению вакцины «Онкопепт», разработанной ФМБА, показали выраженную реакцию иммунной системы у пациентов. После введения препарата врачи зафиксировали резкое увеличение уровня защитных иммуноглобулинов G, отвечающих за иммунный ответ организма.