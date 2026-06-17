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17 июня, 06:07

ФМБА: Препарат «Онкорн» от рака можно применять на ранних стадиях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nigel Stripe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nigel Stripe

Препарат «Онкорн», созданный на основе мРНК-технологии для терапии колоректального рака, может применяться на ранних стадиях. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Речь идёт о терапии пациентов с колоректальным раком при выявленной микросателлитной нестабильности опухоли, которая рассматривается как ключевой биомаркер. Назначение препарата допускается уже на более ранних стадиях заболевания при подтверждении соответствующего показателя.

Самую агрессивную форму рака в скором времени можно будет вылечить
Самую агрессивную форму рака в скором времени можно будет вылечить

Ранее сообщалось, что первые данные по применению вакцины «Онкопепт», разработанной ФМБА, показали выраженную реакцию иммунной системы у пациентов. После введения препарата врачи зафиксировали резкое увеличение уровня защитных иммуноглобулинов G, отвечающих за иммунный ответ организма.

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Милена Скрипальщикова
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