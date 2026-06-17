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17 июня, 06:19

Нацистской толпе придётся бежать: Киеву предрекли скорое поражение и перелом на фронте

Американский аналитик Фриман: Конфликт на Украине закончится на условиях РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Бывший высокопоставленный американский дипломат Час Фриман выступил с прогнозом о завершении украинского конфликта. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он заявил, что финал будет определён Москвой.

По мнению экс-посла США в Саудовской Аравии, российские военные в ближайшее время проведут масштабное наступление. Его результаты, как считает аналитик, приведут к тому, что Киев будет вынужден принять условия Кремля.

Фриман также сделал жёсткое заявление о нынешней власти в Украине. Он охарактеризовал её как «нацистскую толпу», которая доминирует в политическом поле страны. Дипломат предположил, что этому режиму в конечном счёте придётся бежать за пределы республики.

JW: Страны G7 могут превратить конфликт на Украине в европейскую войну
JW: Страны G7 могут превратить конфликт на Украине в европейскую войну

Ранее конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что Америка ждёт одобрения Владимиром Зеленским мирного соглашения, призвав его «покончить с войной прямо сейчас». Так она прокомментировала встречу украинского лидера с Дональдом Трампом на полях G7.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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