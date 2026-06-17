«Ужасная ошибка»: Хиллари Клинтон жёстко раскритиковала решение Байдена идти на второй срок

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что решение Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок стало ошибкой для него и всей страны. По её мнению, это повлияло на исход политической гонки. Об этом она рассказала в интервью главному редактору журнала The New Yorker Дэвиду Ремнику.

«Он совершил ужасную ошибку для себя, своего наследия и для страны», — сказала она.

Экс-госсекретарь считает, что действующий на тот момент президент США мог бы иначе выстроить политическую стратегию и не вступать в новую избирательную гонку. По её мнению, Демократическая партия имела бы более высокие шансы на победу над Дональдом Трампом при смене кандидата.

Отдельно Клинтон отметила, что отказ Байдена от участия позволил бы партии провести полноценный внутренний отбор нового лидера. Она подчеркнула, что в таком сценарии демократы получили бы возможность выдвинуть представителя нового поколения политиков.

Ранее эмоциональную реакцию на выступление Джо Байдена во время предвыборных дебатов в июне 2024 года описала его супруга, бывшая первая леди США Джилл Байден. Она призналась, что увиденное на экране вызвало у неё сильное беспокойство за здоровье мужа. По словам Джилл Байден, в тот момент ей пришла мысль о возможном серьёзном нарушении состояния — вплоть до инсульта.