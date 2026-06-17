Фон дер Ляйен отказалась от планов идти на третий срок в Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не собирается баллотироваться на третий срок в 2029 году. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

«Глава Еврокомиссии не будет добиваться третьего срока в руководстве исполнительной власти Евросоюза», — говорится в материале.

Информацию подтвердили в окружении руководства Еврокомиссии, сославшись на слова главы офиса Бьорна Зайберта, озвученные на закрытом мероприятии. К моменту возможных выборов фон дер Ляйен исполнится 70 лет, что также учитывается в обсуждениях её дальнейших планов. Впервые она возглавила Еврокомиссию в 2019 году, а в 2024-м была переизбрана на второй срок.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают возможные изменения в структуре дипломатической службы, на фоне которых усилилось внимание к роли главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного дипломата ЕС Каи Каллас. В Брюсселе фиксируется рост напряжённости между Европейской службой внешних действий и Еврокомиссией, что отражается на распределении полномочий в сфере внешней политики.