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Регион
17 июня, 06:43

Отработали чисто: Средства ПВО сбили 44 БПЛА над российскими регионами

Минобороны сообщило об уничтожении 44 дронов за два часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт противника. В период с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурные расчеты ликвидировали 44 летательных аппарата самолётного типа.

Массированная атака охватила обширную территорию. Под удар попали Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Тверская, Рязанская и Воронежская области.

Также перехваты зафиксированы в Подмосковье и Краснодарском крае. Ещё несколько целей нейтрализованы над акваторией Чёрного моря.

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Ранее сообщалось, что российские войска продолжают продвижение в Константиновке. По словам командира мотострелкового батальона с позывным Задон, заход в город начался через тепличный комплекс, который оказался слабым местом в обороне ВСУ. Подразделения действовали с нескольких направлений одновременно, чтобы отвлечь противника и найти уязвимый участок. Именно через теплицы удалось войти в город.

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Оксана Попова
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