Российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт противника. В период с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурные расчеты ликвидировали 44 летательных аппарата самолётного типа.

Массированная атака охватила обширную территорию. Под удар попали Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Тверская, Рязанская и Воронежская области.

Также перехваты зафиксированы в Подмосковье и Краснодарском крае. Ещё несколько целей нейтрализованы над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают продвижение в Константиновке. По словам командира мотострелкового батальона с позывным Задон, заход в город начался через тепличный комплекс, который оказался слабым местом в обороне ВСУ. Подразделения действовали с нескольких направлений одновременно, чтобы отвлечь противника и найти уязвимый участок. Именно через теплицы удалось войти в город.