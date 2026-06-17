В Бийске умер хирург Малыгин, спасший 20 тысяч жизней за полвека работы

В Алтайском крае на 89-м году жизни умер хирург из Бийска Владимир Малыгин. За десятилетия работы он выполнил более 20 тысяч операций различной сложности и стал заслуженным врачом России. Об этом сообщили в Центральной городской больнице Бийска.

«14 июня 2026 года на 89-м году жизни скончался врач — хирург Малыгин Владимир Николаевич, заслуженный врач России и активный общественный деятель Бийского района», — говорится в сообщении.

Медик посвятил хирургии более 50 лет и проработал в Бийской районной больнице 44 года. На протяжении 36 лет он возглавлял хирургическое отделение, занимаясь как плановыми, так и экстренными операциями. На пенсию врач ушёл только в 73 года, продолжив после этого общественную деятельность.

За карьеру он провёл свыше 20 тысяч операций, включая вмешательства на щитовидной железе, желудке, лечение варикозного расширения вен, а также экстренные операции при ножевых ранениях с повреждением лёгкого, печени, селезёнки и кишечника. Отдельно в его практике отмечены три случая операций при ранениях сердца, каждая из которых стала спасением жизни пациента.

Помимо медицины, Малыгин активно участвовал в общественной жизни: был депутатом двух созывов и в течение 15 лет возглавлял Совет ветеранов Бийской ЦРБ. Он также занимался просветительской работой, публиковал статьи в газете «Моя Земля», делясь опытом с жителями района. Вклад врача в развитие здравоохранения отмечен многочисленными наградами, включая орден «Знак почёта» и звание «Заслуженный врач России», присвоенное в 2007 году.

Ранее в возрасте 59 лет скончался ветеран Группы «А» КГБ-ФСБ, подполковник Евгений Долгополов. Службу он начинал после окончания Московского высшего пограничного командного Краснознамённого училища КГБ СССР имени Моссовета. Позднее Долгополов проходил службу в Отдельном Краснознамённом Кремлёвском полку, который сегодня известен как Президентский полк.