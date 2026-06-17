«Неадекватен»: Сестра Роберта Кеннеди-младшего вспомнила, как он швырнул змею в детей

Роберт Кеннеди — младший, ныне возглавляющий Министерство здравоохранения США, однажды схватил рептилию и метнул её в бассейн, кишащий ребятишками. Об этом случае публично рассказала его родная сестра Керри в интервью HuffPost.

По словам женщины, инцидент произошёл на дне рождения её четырёхлетней дочери. Увидев в саду змею, она позвала брата, который тут же примчался с пустой наволочкой и своим маленьким сыном на руках. Пойманную гадину политик сунул в мешок. Однако следом он зачем-то запихнул туда же полёвку, чем ужаснул детей — те испугались, что грызуна разорвут у них на глазах. Решив исправиться, Кеннеди сунул руку обратно, и разъярённая змея несколько раз вцепилась ему в конечность.

После этого все переместились в дом чиновника. Там, как уточнила сестра, в бассейне уже резвилась целая ватага ребят. Достав искусавшую его рептилию, мужчина без колебаний запустил её прямо в гущу детворы.

«И это человек, которого вы хотите видеть во главе Министерства здравоохранения и социальных служб? Который не имеет представления ни о здоровье, ни о безопасности...» — задалась вопросом Керри Кеннеди.

Она уже давно призывает брата уйти с поста из-за его конспирологических взглядов на вакцины. При этом женщина признаётся, что по-прежнему любит его как старшего родственника, но считает абсурдом доверять такому человеку управление системой здравоохранения.

Ранее стало известно, что Роберт Кеннеди-младший питает необычную страсть к анатомированию павших животных, и один из таких случаев особенно запомнился его родным. Во время семейной поездки по шоссе он заметил труп енота, остановил машину и отделил у него половые органы, чтобы впоследствии их изучить, пока дети ждали его в салоне. Позднее он сам признался в своей книге, что стоял у машины на трассе и занимался препарированием гениталий сбитого зверька. Этот эпизод стал лишь одним из многих подобных в череде эпизодов, связанных с его именем.