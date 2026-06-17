Дождались! Австрия впервые за 36 лет победила на ЧМ, разгромив Иорданию

Сборная Австрии одержала победу над командой Иордании в рамках группового этапа мирового первенства по футболу. Встреча, прошедшая в американской Санта-Кларе, завершилась со счетом 3:1.

Первым успех отпраздновал Романо Шмид, поразивший ворота соперника на 20-й минуте. После перерыва Али Олван сократил отставание, однако на 76-й минуте Язан Аль-Араб отправил игровой снаряд в собственные ворота. Точку в противостоянии поставил Марко Арнаутович, реализовавший пенальти на двенадцатой добавленной минуте.

Для австрийцев этот триумф стал историческим: национальная команда впервые с 1990 года выиграла матч на мировом чемпионате. Напомним, что прошлый мундиаль с их участием датируется 1998 годом, когда подопечным не удалось пробиться в плей-офф.

Иорданские футболисты проводили дебютную игру в рамках главного турнира планеты. Они попали на соревнования напрямую, заняв вторую строчку в квалификационной группе.

Сейчас оппоненты выступают в квартете J, где также представлены Аргентина и Алжир. Ранее аргентинская дружина разгромила алжирцев со счетом 3:0.

Далее австрийцы 22 июня встретятся с аргентинцами. Иорданию ждет поединок против алжирских футболистов, который состоится в ночь на 23 июня по московскому времени. Чемпионат мира в Северной Америке продлится до 19 июля.

Накануне сообщалось, что сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче группового этапа ЧМ по футболу. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 1:1.