Загадочная маска: Стало известно, почему сын Зинедина Зидана сыграл в необычной экипировке

Вратарь сборной Алжира Люка Зидан впервые сыграл на чемпионате мира 2026 года, появившись на поле в специальной защитной маске после тяжёлой травмы лица. Дебют голкипера за сборную Алжира состоялся в матче против Аргентины, где особое внимание привлек его внешний вид.

Специальная карбоновая маска стала необходимой мерой защиты после серьёзного повреждения, полученного в конце апреля в игре Сегунды против «Альмерии». Тогда в столкновении с форвардом соперника у Зидана-младшего диагностировали сотрясение мозга, а позднее — перелом челюсти и подбородка.

Несмотря на сомнения в сроках восстановления, вратарь сумел вернуться к игре и попасть в заявку на чемпионат мира. Алжирская сборная дала ему шанс дебютировать на турнире, однако стартовый матч сложился для команды непросто — к моменту описываемых событий она уступала Аргентине со счётом 0:1. Особое внимание болельщиков вызвал именно защитный аксессуар, который отличался от привычных футбольных масок и придавал игроку необычный внешний вид.

Ранее сообщалось, что сборная Австрии добилась победы над командой Иордании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американской Санта-Кларе и завершилась со счётом 3:1 в пользу европейской команды. Счёт был открыт на 20-й минуте, когда отличился Романо Шмид, поразивший ворота соперника.