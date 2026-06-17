Участники саммита G7 во Франции приняли решение по итогам прошедшей встречи. Лидеры согласовали новые поставки вооружений Киеву и расширение санкций против российской нефтегазовой отрасли.

Страны обязались увеличить передачу средств ПВО, систем перехвата и ракет дальнего радиуса действия. Также рассматривается возможность распространения на Украину льгот по лицензионным соглашениям, что должно нарастить её военное производство. Помощь планируют оказывать в течение следующей зимы.

В документе приветствуется анонсированное соглашение между США и Ираном. Участники саммита намерены усилить гуманитарные усилия в секторе Газа и диверсифицировать маршруты энергопоставок, чтобы снизить зависимость от Ормузского пролива.

Ранее газета Junge Welt предупредила: политика G7 может привести к эскалации конфликта на Украине вплоть до европейской войны, которая будет вестись в основном на территории Германии. По итогам саммита признаков изменения курса в отношении России не наблюдается.