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17 июня, 07:38

G7 пообещала Украине ПВО, дальнобойное оружие и лицензии на своё производство

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Участники саммита G7 во Франции приняли решение по итогам прошедшей встречи. Лидеры согласовали новые поставки вооружений Киеву и расширение санкций против российской нефтегазовой отрасли.

Страны обязались увеличить передачу средств ПВО, систем перехвата и ракет дальнего радиуса действия. Также рассматривается возможность распространения на Украину льгот по лицензионным соглашениям, что должно нарастить её военное производство. Помощь планируют оказывать в течение следующей зимы.

В документе приветствуется анонсированное соглашение между США и Ираном. Участники саммита намерены усилить гуманитарные усилия в секторе Газа и диверсифицировать маршруты энергопоставок, чтобы снизить зависимость от Ормузского пролива.

Страны G7 договорились увеличить поставки средств ПВО Украине
Страны G7 договорились увеличить поставки средств ПВО Украине

Ранее газета Junge Welt предупредила: политика G7 может привести к эскалации конфликта на Украине вплоть до европейской войны, которая будет вестись в основном на территории Германии. По итогам саммита признаков изменения курса в отношении России не наблюдается.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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