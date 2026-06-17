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17 июня, 07:37

Над Москвой сбили ещё два БПЛА, число уничтоженных дронов выросло до 20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Москву. За всё время с начала инцидента уничтожено уже 20 дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

По информации столичного мэра, в ходе отражения атаки были перехвачены ещё два беспилотных летательных аппарата. Силы ПВО продолжают дежурство и работу по выявлению и уничтожению воздушных целей, направленных в сторону города. На местах падения обломков задействованы экстренные службы, которые проводят обследование территории и обеспечивают безопасность.

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Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России отразили крупную атаку беспилотников, зафиксированную в утренние часы. В промежутке с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурные расчёты уничтожили 44 БПЛА самолётного типа. Атака носила распределённый характер и затронула сразу несколько регионов страны.

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Милена Скрипальщикова
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