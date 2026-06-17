Новая система индексации: Пенсии в 2027 году могут вырасти выше прогнозов

С 2027 года в России меняется подход к индексации страховых пенсий. Выплаты будут пересчитывать два раза в год — 1 февраля и 1 апреля. Первое повышение привяжут к фактической инфляции за предыдущий год, второе — к доходам Социального фонда.

Пока заложен ориентир: +4% с февраля и ещё +3,4% с апреля. Однако эти цифры не окончательные. Как пояснила экономист Инна Литвиненко, новый механизм не фиксирует конкретную цифру, а привязывает размер прибавки к реальному состоянию дел в экономике.

«Суть нового механизма как раз в том, чтобы назначать не фиксированную цифру, а реальную, согласно ситуации в экономике. Если фактическая инфляция окажется выше прогнозной, то и размер индексации будет больше», — рассказала эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

На итоговую сумму повлияют несколько факторов: темпы роста цен, курс рубля, наполняемость бюджета и доходность Социального фонда. Если эти показатели окажутся лучше прогнозов, прибавка может быть выше ожидаемой.

Вторая индексация тоже не застынет на плановом уровне. При превышении доходов фонда пересчёт в сторону увеличения станет автоматическим.

«Ситуация может измениться даже в большую сторону. Если экономика покажет более высокие результаты, чем заложено сейчас, пенсионеры получат дополнительный рост выплат», — подчеркнула Литвиненко.

Новая система — более гибкая. Она позволит оперативнее реагировать на изменения цен и рост расходов, что особенно важно в текущих условиях.

А ранее россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии с 1 августа. В Госдуме уточнили, что индексация составит до трёх индивидуальных пенсионных коэффициентов. Причём следующая волна индексации намечена на 1 октября.